Футбол
Soccer.ruНеймар снялся в популярном испанском сериале
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар снялся в нескольких эпизодах популярного испанского сериала "Бумажный дом". Сцены с участием бразильского футболиста были отсняты ещё в начале года, но могли быть вырезаны из-за скандального дела об изнасиловании.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Культура
Создание культурного кластера на заводе Шпагина будет курировать новое учреждение
Business Class (Пермь) вчера в 23:21
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 00:45
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Политика
В Пуэрто-Рико объявлен чрезвычайный режим из-за шторма «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в островном государстве Пуэрто-Рико, ассоциированном с США, из-за шторма «Дориан».
REGNUM 02:06
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Технологии
Таможенники начали ловить преступников на основе истории их браузера
Таможни аэропорта обыскали его телефон и нашли его историю поиска.
Ferra 02:04
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Транспорт
На юге Приморья размыло железнодорожные пути
Говорит Москва 02:29
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Общество
Клишас объяснил пользу идентификации пользователей в Интернете
Идентификация пользователей интернета сможет существенно сократить число преступлений в Сети.
Ридус вчера в 16:08
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол
«Монпелье» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» одержал победу над «Лионом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.
REGNUM 00:42
Политика
Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины
Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины.
Известия 00:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Шоу-бизнес
17-летняя внучка Никиты Михалкова выросла красавицей
Татьяна Михалкова поделилась своей радостью. 72-летняя супруга Никиты Михалкова показала поклонникам внучку.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Музыка
Певица Билли Айлиш «проспала» премию MTV Video Music Awards
Американская певица Билли Айлиш рассказала, что проспала музыкальную премию MTV Video Music Awards.
Известия 00:43