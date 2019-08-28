Футбол

News.ruNews.ruНеймар снялся в криминальном сериале

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» бразилец Неймар снялся в новой части испанского криминального сериала «Бумажный дом». Бразилец получил роль в различных эпизодах нового сезона.
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Неймар принял участие в съемках криминального сериала

Спорт-Экспресс03:45

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Sportbox.RUвчера в 23:33

Неймар снялся в испанском криминальном сериале

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Футболист Неймар осваивает профессию актера

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Неймар снялся в популярном испанском сериале

Soccer.ruвчера в 23:57

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Sport24.ru03:17

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Матч ТВвчера в 23:33
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Происшествия

В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

RT на русском 03:46
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Футбол

Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Технологии

Разработчики Ethereum перенесли крупное обновление сети

Обновление под названием Istanbul блокчейна Ethereum будет перенесено из-за компании Parity, которая не успевает провести переработку структуры кода криптовалюты, пишет Trustnodes.
РБК 04:07
Наука

В РЖД презентовали беспилотную «Ласточку»

Клопс 04:12
Шоу-бизнес

Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой

Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Политика

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Происшествия

В Нацполиции Украины сообщили о пострадавших от взрыва в Дрогобыче

В результате взрыва бытового газа в Дрогобыче погиб один человек, ещё семеро пострадали, сообщили 28 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Финансы

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру вчера в 03:44
Политика

Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым

РИА Новости 02:41
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье

Почти 13% онкобольных покупали лекарства без регистрации в России

Почти половина больных вынуждены покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, а 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали не зарегистрированные в РФ препараты.
Дума ТВ 03:10
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Авто

BMW X6 показали в новом исполнении Vantablack

В преддверии публичного дебюта кроссовера на автосалоне во Франкфурте в сентябре, компания BMW показала фотографии X6 2020 в интересном исполнении с покрытием Vantablack VBx2.
32CARS.ru 00:44
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика

Forbes назвал самые богатые российские семьи

Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Теннис

Кирьоса могут дисквалифицировать из-за обвинений ATP в коррупции

Австралийский теннисист Ник Кирьос рискует получить дисквалификацию за свои высказывания после победного матча в первом круге Открытого чемпионата США с американцем Стивом Джонсоном.
Чемпионат 03:44
Происшествия

Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы

После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Происшествия

Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Общество

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Космос

SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper

About to do next Starhopper flight test https: / / t.co / eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@ elonmusk) 27 августа 2019 г. Илон Маск выложил видео испытаний, которые прошли в районе Бока-Чика штата Техас, на новом пусковом комплексе SpaceX.
Невские Новости вчера в 20:29
Музыка

Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве

Газета.Ru вчера в 14:49
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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