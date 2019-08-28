Футбол
News.ruНеймар снялся в криминальном сериале
Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» бразилец Неймар снялся в новой части испанского криминального сериала «Бумажный дом». Бразилец получил роль в различных эпизодах нового сезона.
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Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
RT на русском 03:46
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Технологии
Разработчики Ethereum перенесли крупное обновление сети
Обновление под названием Istanbul блокчейна Ethereum будет перенесено из-за компании Parity, которая не успевает провести переработку структуры кода криптовалюты, пишет Trustnodes.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой
Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Происшествия
В Нацполиции Украины сообщили о пострадавших от взрыва в Дрогобыче
В результате взрыва бытового газа в Дрогобыче погиб один человек, ещё семеро пострадали, сообщили 28 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру вчера в 03:44
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Почти 13% онкобольных покупали лекарства без регистрации в России
Почти половина больных вынуждены покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, а 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали не зарегистрированные в РФ препараты.
Дума ТВ 03:10
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Авто
BMW X6 показали в новом исполнении Vantablack
В преддверии публичного дебюта кроссовера на автосалоне во Франкфурте в сентябре, компания BMW показала фотографии X6 2020 в интересном исполнении с покрытием Vantablack VBx2.
32CARS.ru 00:44
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Теннис
Кирьоса могут дисквалифицировать из-за обвинений ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Кирьос рискует получить дисквалификацию за свои высказывания после победного матча в первом круге Открытого чемпионата США с американцем Стивом Джонсоном.
Чемпионат 03:44
Происшествия
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Космос
SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper
About to do next Starhopper flight test https: / / t.co / eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@ elonmusk) 27 августа 2019 г. Илон Маск выложил видео испытаний, которые прошли в районе Бока-Чика штата Техас, на новом пусковом комплексе SpaceX.
Невские Новости вчера в 20:29
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49