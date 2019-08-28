Футбол

Pravda.RuPravda.RuНеймар снялся в криминальном сериале

Футболист "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что снялся в сериале "Бумажный дом". Многосерийная драма популярная в испаноязычных странах. "Я смог реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала", - написал Неймар в Twitter.
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Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Sport24.ru03:17

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Матч ТВвчера в 23:33

Неймар принял участие в съемках криминального сериала

Спорт-Экспресс03:45

Неймар снялся в испанском криминальном сериале

Чемпионат03:04

Неймар снялся в популярном испанском сериале

Soccer.ruвчера в 23:57

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Sportbox.RUвчера в 23:33

Неймар снялся в сериале «Бумажный дом». За 7 дней показа третий сезон посмотрели 34 млн человек

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