Футбол
Pravda.RuНеймар снялся в криминальном сериале
Футболист "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что снялся в сериале "Бумажный дом". Многосерийная драма популярная в испаноязычных странах. "Я смог реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала", - написал Неймар в Twitter.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Здоровье
Флешмобом по скандинавской ходьбе завершится в Вологде проект «Шаг за шагом к здоровой жизни!»
Вологда.рф 02:33
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Нева Спорт вчера в 06:17
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Футбол
«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем
Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.
Спорт-Экспресс вчера в 17:09
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com вчера в 13:40
Армия и оружие
США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС вчера в 16:11
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Траты на подготовку к школе выросли в два раза – опрос
На охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, в 2019 году планируют отдать 1 тыс. 781 руб. (в 2017 году — 649 руб.).
REGNUM 03:52
Общество
Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово
В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
16 детей подверглись синдрому оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Британское правительство хочет приостановить работу парламента
Кабинет министров, возглавляемый Борисом Джонсоном, намерен отложить тронную речь королевы Елизаветы II, которая открывает новую сессию парламента, на 14 октября.
REGNUM 05:26
Общество
Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях
Минпросвещения разработало нормы профессиональной этики преподавателей Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей».
Коммерсантъ 05:21
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04