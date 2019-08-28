Футбол

Pravda.RuPravda.RuНеймар снялся в криминальном сериале

Футболист "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что снялся в сериале "Бумажный дом". Многосерийная драма популярная в испаноязычных странах. "Я смог реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала", - написал Неймар в Twitter.
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Неймар снялся в популярном криминальном сериале

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