Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Не меньше горжусь и двумя забитыми голами, которые оказали большое влияние на ход игры. В тот период «Барсе» было очень непросто, но та победа придала команде сил в дальнейших матчах. Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
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Игры
Серия Borderlands продолжит развиваться и после третьей части
Обновлено в 02:21
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Италия потеряла более €400 млн из-за пиратства в 2019 году
В 2018 году ВВП Италии лишился €455 млн из-за пиратской продукции.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Четыре рейса отправили на запасные аэропорты из-за тумана в Уфе
Не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана четыре рейса, 15 августа сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
Обновлено в 01:52
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Кино
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса
Обновлено вчера в 11:03
Культура
Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке в выходные
В Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех", темой которого в этом году станет театр.
Обновлено в 02:42
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Шоу-бизнес
Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику
Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Интернет
«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц
Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»
Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту».
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Технологии
British Airways тестирует VR в бизнес-классе
Авиакомпания British Airways начала тестирование технологий виртуальной реальности (VR) на своих бортах.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила свою беременность
Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено вчера в 11:36