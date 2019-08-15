Не меньше горжусь и двумя забитыми голами, которые оказали большое влияние на ход игры. В тот период «Барсе» было очень непросто, но та победа придала команде сил в дальнейших матчах. Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.

Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»

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