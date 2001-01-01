Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Не меньше горжусь и двумя забитыми голами, которые оказали большое влияние на ход игры. В тот период «Барсе» было очень непросто, но та победа придала команде сил в дальнейших матчах. Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
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Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Обновлено вчера в 17:39
Кино
Звезда Disney начала снимать порно
Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
Обновлено в 01:08
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
На Урале в ДТП погибло двое полицейских
Обновлено в 03:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Пассажирка загоревшегося А-321 рассказала, как пилот спас жизни находившимся в самолете
Обновлено в 01:48
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Наука
В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении
Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
На севере Москвы мужчина напал на полицейского во время проверки документов и ранил его, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину
Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «ЛА Гэлакси» обыграть «Даллас»
37-летний швед оформил дубль в матче, принеся своей команде победу со счетом 2:0. На счету Златана 18 голов в этом сезоне.
Обновлено в 02:38
Политика
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:08
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Самолет с американскими военными загорелся
Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Футбол
У «Спартака» осталась одна открытая позиция. Красно-белые ждут опорника из Франции
Буквально пару дней назад появилась информация, что генеральный директор столичного коллектива Томас Цорн улетел во Францию на переговоры с потенциальными новичками команды.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Пугачеву оштрафуют из-за забора
Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:43
Здоровье
В Челябинской области распространился педикулёз
Передать педикулёз может больной человек.
Обновлено в 02:36
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05