Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок АмерикиМИР 24 04:26
Звездный форвард сборной Бразилии Неймар покинул стадион на костылях после прошедшего накануне товарищеского поединка «пентакампионов» с Катаром (2:0), сообщает агентство ESPN. Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
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Энергетика
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Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.
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Путин: Россия преодолела трудности в экономике
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что страна преодолела экономические трудности, которые возникли из-за введения западными странами ограничительных мер и снижения цен на энергоносители и другие продукты традиционного для России экспорта.
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Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
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Обновлено в 09:38
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:47
Здоровье
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
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Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Транспорт
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Футбол
Португалия — Швейцария 3:1
Сборная Португалии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА обыграла Швейцарию.
Обновлено вчера в 16:37
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Технологии
МегаФон и финский оператор соединят Европу и Азию оптоволокном
МегаФон и Cinia Oy договорились о совестном строительстве новой подводной высокоскоростной оптической линии, соединяющей Хельсинки и Токио.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин назвал двух самых выдающихся россиян
Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Футбол
Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина»
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31