Футбол

Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок АмерикиМИР 24 04:26

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар покинул стадион на костылях после прошедшего накануне товарищеского поединка «пентакампионов» с Катаром (2:0), сообщает агентство ESPN. Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
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«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что страна преодолела экономические трудности, которые возникли из-за введения западными странами ограничительных мер и снижения цен на энергоносители и другие продукты традиционного для России экспорта.
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Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

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Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Политика

Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:47
Здоровье

Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области

Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
Обновлено в 06:07
Общество

В Подмосковье появится круглогодичный курорт «Тропический остров»

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Футбол

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Сборная Португалии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА обыграла Швейцарию.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
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В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
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Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Технологии

МегаФон и финский оператор соединят Европу и Азию оптоволокном

МегаФон и Cinia Oy договорились о совестном строительстве новой подводной высокоскоростной оптической линии, соединяющей Хельсинки и Токио.
Обновлено в 07:15
Политика

Путин назвал двух самых выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Футбол

Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.
Обновлено в 10:17
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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