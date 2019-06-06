Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок АмерикиМИР 24 04:26

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар покинул стадион на костылях после прошедшего накануне товарищеского поединка «пентакампионов» с Катаром (2:0), сообщает агентство ESPN. Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.

Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

Политика Путин: Россия преодолела трудности в экономике Глава российского государства Владимир Путин заявил, что страна преодолела экономические трудности, которые возникли из-за введения западными странами ограничительных мер и снижения цен на энергоносители и другие продукты традиционного для России экспорта.

Политика Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Политика Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Политика Трамп предупредил Китай о повышении пошлин Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Экономика Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.

Транспорт Станция метро «Варшавская» изменит график работы Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Футбол Португалия — Швейцария 3:1 Сборная Португалии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА обыграла Швейцарию.

Космос Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.

Авто В России рекордно упали продажи автомобилей В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.

Технологии МегаФон и финский оператор соединят Европу и Азию оптоволокном МегаФон и Cinia Oy договорились о совестном строительстве новой подводной высокоскоростной оптической линии, соединяющей Хельсинки и Токио.

Политика Путин назвал двух самых выдающихся россиян Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Политика Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Футбол Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина» «Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.