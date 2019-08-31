Футбол
Евро-футбол.руНеймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Политика
Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
Известия вчера в 21:42
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском вчера в 12:06
Здоровье
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
За рулем Кубань вчера в 09:58
Происшествия
Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 08:03
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Общество
Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Футбол
Ковач: «Бавария» уходит на перерыв удовлетворённой
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу со счётом 6:1 в домашнем матче 3-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем».
Чемпионат вчера в 18:03
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 30 августа в 05:03
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс вчера в 08:14
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Технологии
В ИРНИТУ совершенствуют пропускную систему и устанавливают современные турникеты
В отличие от старых, работавших на ременной передаче металлических проходов, новые турникеты основаны на электромеханической реверсной системе.
Байкал24 вчера в 22:35
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Экономика
В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России
Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе.
Известия 00:15
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Авто
Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге
Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.
За рулем 01:16
Футбол
Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51
Интернет
В Windows 10 появилась возможность переустановки системы из облака
Скоро о необходимости подключать к ПК накопитель с локальной копией ОС Windows для переустановки последней можно будет забыть – в операционной системе появилась возможность переустановки по Сети из облака.
iXBT.com 02:01
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
Известия вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала видео с сыном Платоном в частном самолете
Особое внимание привлекло видео в блоге Ксении Анатольевны. Телеведущая показала кадры с сыном в частном самолете.
Суть событий 02:48