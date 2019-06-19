Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27

с чего всё началось

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

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Происшествия ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.

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Происшествия МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

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Происшествия Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.

Происшествия Появилось видео рухнувшего моста через реку в Подмосковье В Сети появилось видео частичного обрушения моста через реку Лама в Московской области.

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Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

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Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

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