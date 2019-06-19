Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
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Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату форварда «ПСЖ» Неймара о желании вернуться в «Барселону» на первой полосе сегодняшнего номера.Спорт БИЗНЕС Online05:05
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