Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
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Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo
 опубликовала цитату форварда «ПСЖ» Неймара о желании вернуться в «Барселону» на первой полосе сегодняшнего номера.
Спорт БИЗНЕС Online05:05

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В Воронеже перевозчики пригрозили транспортным коллапсом

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Боевик «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах

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Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
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Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.
Обновлено в 02:47
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Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
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Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

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Появилось видео рухнувшего моста через реку в Подмосковье

В Сети появилось видео частичного обрушения моста через реку Лама в Московской области.
Обновлено в 10:05
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл»

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
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Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

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Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
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Происшествия

В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку в Краснодарском крае, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГИБДД России.
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:10
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

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Кино

Артур Смольянинов снимется в фильме «Еврей»

Съемки фильма "Еврей" с Артуром Смольяниновым в главной роли планируется начать весной 2020 года, рассказал РИА Новости режиссер Дмитрий Фикс на защите проектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры.
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Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

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Политика

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Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
Обновлено в 02:12
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
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