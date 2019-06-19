Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»Pravda.Ru 05:25

с чего всё началось

Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.

Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Происшествия Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.

Энергетика Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi-Meitu готовятся к премьере Xiaomi и Meitu подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2019 года.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Авто Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.

Шоу-бизнес Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Футбол Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака» Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.

Шоу-бизнес Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати Рэпер Баста высказался о конфликте, который разгорелся накануне между его коллегами по цеху – Тимати и Леваном Горозией, известным как L'One.

Энергетика В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2» Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Шоу-бизнес Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.

Путешествия АТОР: отели в Египте не подорожают после открытия чартерного сообщения Все понимают, что чем быстрее вырастут цены, тем медленнее будет возвращаться турпоток из России.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

Происшествия В Подмосковье обрушился мост через реку Лама Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.

Происшествия Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Технологии Сбербанк занялся доставкой посылок Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Политика Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.