Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»Pravda.Ru 05:25
Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
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с чего всё началось
Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату форварда «ПСЖ» Неймара о желании вернуться в «Барселону» на первой полосе сегодняшнего номера.Спорт БИЗНЕС Online05:05
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Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
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Все понимают, что чем быстрее вырастут цены, тем медленнее будет возвращаться турпоток из России.
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ФК «Ростов» представил форму на новый сезон
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
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В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
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Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
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Обновлено вчера в 02:32
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Итальянский дизайнер оскорбил Мадонну, но затем извинился за свои грубые слова
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Обновлено в 08:58
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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Обновлено вчера в 14:57
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Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
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