Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»Pravda.Ru 05:25
Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
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с чего всё началось
Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату форварда «ПСЖ» Неймара о желании вернуться в «Барселону» на первой полосе сегодняшнего номера.Спорт БИЗНЕС Online05:05
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