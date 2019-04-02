Футбол
Неймар сегодня возобновит тренировкиProstoProSport 03:31
Спортсмен избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Ожидается, что сегодня, 3 апреля, футболист возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Обновлено в 08:22
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей
Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
Хоккей
НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии
По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В 2018 году сахалинские прокуроры выявили около 4 тысяч нарушений прав несовершеннолетних
В 2018 году прокуроры области проверили исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности объектов образования, оказание медицинской помощи детям.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой
Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено в 07:25
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Экономика
Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорог
Регионы России получат более 70 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети.
Обновлено в 00:46
Культура
Художник Николай Сажин скончался в Петербурге
Куратор петербургского музея Эрарта Владимир Назанский рассказал на своей странице в Facebook, что 2 апреля в возрасте 70-ти лет скончался художник Николай Сажин.
Обновлено в 04:57
Политика
МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу
В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Политика
Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус
Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
В январе пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые совершали плановый полет над Арктикой.
Обновлено в 17:35
Космос
Ракеты и лазерные мечи: ученики лицея № 1580 перешли на новый уровень инженерного мастерства
Ученики 5-8 классов лицея № 1580 прошли образовательные курсы в технопарке «Инжинириум МГТУ им. Баумана».
Обновлено в 11:19
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Американский генерал признал возможность России уничтожить США
По мнению генерала, РФ остается единственной страной, способной уничтожить Америку ядерным ударом, пишет The Washington Times.
Обновлено в 16:27