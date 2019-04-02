Неймар сегодня возобновит тренировкиProstoProSport 03:31

Спортсмен избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Ожидается, что сегодня, 3 апреля, футболист возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты.

Происшествия Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Армия и оружие Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

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Происшествия В 2018 году сахалинские прокуроры выявили около 4 тысяч нарушений прав несовершеннолетних В 2018 году прокуроры области проверили исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности объектов образования, оказание медицинской помощи детям.

Шоу-бизнес Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

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