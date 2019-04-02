Футбол
Неймар сегодня возобновит тренировкиProstoProSport вчера в 03:31
Спортсмен избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Ожидается, что сегодня, 3 апреля, футболист возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:55, Ашберн
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Командира взвода, где служил погибший магнитогорец, взяли под стражу
Командира взвода, где служил погибший магнитогорец Станислав Кузёма, сегодня взяли под стражу – 36-летнего старшего лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Футбол
Экс-игрок «Енисея» покинул клуб из-за Аленичева
Бывший игрок футбольного клуба «Енисей» болгарин Петар Занев объяснил, почему решил расторгнуть контракт с командой.
Обновлено в 02:47
Политика
Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин
Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
Обновлено в 00:56
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей
Иван Сеничев покинет пост директора ХК «Трактор»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор клуба Иван Сеничев и генеральный менеджер компаны Евгений Губарев в ближайшие дни покинут руководство ХК «Трактор».
Обновлено в 02:36
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro
Американская компания Apple представила новые беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro. Новинка оценивается в 250 долларов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Экономика
Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом
Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46