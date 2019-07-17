Футбол
Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮSoccer.ru 01:55
Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед". Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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Определен срок окончания выдачи бумажных паспортов в России
Глава российского правительства Дмитрий Медведев уточнил, что по всей территории России выдача электронных паспортов может стартовать в 2023 году.
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Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
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Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
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Водоканал предупредил петербуржцев о возможных потопах
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«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Футбол
«Зенит» хочет приобрести нескольких игроков до закрытия трансфера
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил массовый переход игроков в «Сочи», а также спрогнозировал возможность ухода других пока еще действующих футболистов петербургской команды, сообщает пресс-служба «Зенита».
Обновлено в 13:26
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Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
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Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
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Экономика
Пассажиры попросили ФАС проверить сделку «Яндекс.Такси» и «Везёт»
Представители организации попросили ФАС проверить сделку и принять меры в случае, если она нарушает антимонопольное законодательство.
Обновлено в 12:38
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Футбол
Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»
Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение, — заявил Фернандо. В матче второго тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом».
Обновлено в 13:34
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал спекуляцией интерес клуба к Гильерме
Петербургский «Зенит» не рассматривал возможность приглашения в клуб вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 13:05
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
Обновлено 15 июля в 16:54
Армия и оружие
Две иконы изготовили для Главного храма Вооруженных сил России
Иконы небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии и небесного покровителя Военно-морского флота святого апостола Андрея Первозванного разместят в подмосковном парке «Патриот», где находится Главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:50