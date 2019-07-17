Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед". Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб.

Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).

Происшествия Стало известно о заказчике «дела Голунова» Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Политика Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.

Футбол «Спартак» оказался популярнее «Зенита» еще по одному показателю Третье место на карте Яндекса досталось ЦСКА, который оказался самым популярным только в Северной Осетии, откуда родом бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Политика УПЦ просит патриарха Кирилла помочь в обмене пленных в Донбассе Согласно полученной информации, представитель УПЦ обратился с письмом российскому патриарху с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе.

Наука Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.

Авто Ford показал первый пикап в мире эмодзи Американский автопроизводитель выпустил рекламный ролик о компактном и «квадратном» пикапе, который обещает показать очень скоро.

Шоу-бизнес Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.

Космос СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».

Происшествия «Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.

Экономика «ПНППК» готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей Совет директоров ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" утвердил программу облигаций серии 001Р объемом до 1,5 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации.

Культура Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят» Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Общество В Екатеринбурге построят медцентр стоимостью около 800 млн рублей Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Здоровье В Пензенской области более 100 тысяч человек прошли диспансеризацию С начала года 103 765 жителя Пензенской области из 180 тысяч, подлежащих диспансеризации, прошли обследование, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.