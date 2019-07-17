Футбол
Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮSoccer.ru 01:55
Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед". Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Вашингтон
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).
Обновлено в 11:00
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Спартак» оказался популярнее «Зенита» еще по одному показателю
Третье место на карте Яндекса досталось ЦСКА, который оказался самым популярным только в Северной Осетии, откуда родом бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.
Обновлено в 10:41
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Политика
УПЦ просит патриарха Кирилла помочь в обмене пленных в Донбассе
Согласно полученной информации, представитель УПЦ обратился с письмом российскому патриарху с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе.
Обновлено в 10:23
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Армия и оружие
ВС России начали получать новейшие автоматы АК-12
Вооруженные силы РФ получили первую партию самых новых автоматов АК-12.
Обновлено в 04:48
Авто
Ford показал первый пикап в мире эмодзи
Американский автопроизводитель выпустил рекламный ролик о компактном и «квадратном» пикапе, который обещает показать очень скоро.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 10:58
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост
Обновлено 15 июля в 14:32
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Экономика
«ПНППК» готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей
Совет директоров ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" утвердил программу облигаций серии 001Р объемом до 1,5 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 10:24
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Екатеринбурге построят медцентр стоимостью около 800 млн рублей
Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Здоровье
В Пензенской области более 100 тысяч человек прошли диспансеризацию
С начала года 103 765 жителя Пензенской области из 180 тысяч, подлежащих диспансеризации, прошли обследование, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Челси» представил форму с российским триколором
Обновлено в 05:35
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52