Футбол
Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮSoccer.ru 01:55
Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед". Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Общество
Трудовые инспекторы смогут принудительно взыскивать долги по зарплате
В пояснительной записке к первому законопроекту уточняется, что принимать такие меры трудовой инспектор сможет лишь в том случае, если работодатель не выполнит в срок предписание о выплате зарплаты.
Обновлено в 05:57
Политика
Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17
Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
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Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
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Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
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Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
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Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Политика
Иран рассказал о «захвате» танкера ОАЭ
Танкер ОАЭ, который сломался в Персидском заливе, отбуксировали в территориальные воды, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее от представителя МИД Ирана Аббас Мусав.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Porsche тестирует виртуальную реальность в авто
Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 05:20
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено
Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.
Обновлено в 05:26