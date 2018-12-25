Футбол

Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
РИА Новости
11:55

Представители Неймара летом 2017 года выкупили контракт игрока за рекордную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. В октябре президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу уже опровергал слухи о желании вернуть 26-летнего нападающего.
РИА Новости11:55

Подробнее о событии

Источник: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит в клуб

Чемпионат11:16

СМИ: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:12

СМИ: Неймар просит руководство «Барселоны» вернуть его в клуб

Советский спорт11:53

Неймар хочет вернуться в «Барселону» и часто звонит руководству

Sportbox.RU11:32

Неймар часто звонит боссам «Барселоны» чтобы вернуться в клуб

Sport24.ru11:13

As: Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барсу» и часто звонит руководству

Sports.ru10:56

Артур: «Молюсь, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“»

Еженедельник Футбол04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Володин предложил обсудить актуальность Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции.
Обновлено в 13:12
Политика

Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться до Нового года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести до Нового года еще одну встречу, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств», сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Обновлено в 13:53
Политика

В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали в Кремле переговоры.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика

Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко

Обновлено в 13:50
Общество

Путин подписал закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Документ обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Обновлено в 12:48
Политика

Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Опубликовано видео учений с отражением С-300 ракетного удара

Как пояснили в Минобороны, в качестве условного противника на учениях были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, они сымитировали массированный ракетный удар.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей

Обновлено в 08:35
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Экономика

Путин подписал закон о повышении уровня МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Тольятти убита вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова. Она скончалась на месте преступления.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Обновлено в 06:50
Политика

Трамп рассказал, сколько продлится «закрытие» правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 13:25
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика

В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко

В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Екатерина Андреева раскритиковала телевидение

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями.
Обновлено в 12:44
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное