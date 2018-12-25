Футбол
Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»РИА Новости11:55
Представители Неймара летом 2017 года выкупили контракт игрока за рекордную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. В октябре президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу уже опровергал слухи о желании вернуть 26-летнего нападающего.
РИА Новости11:55
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Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции.
Обновлено в 13:12
Политика
Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться до Нового года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести до Нового года еще одну встречу, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств», сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Обновлено в 13:53
Политика
В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали в Кремле переговоры.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика
Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко
Обновлено в 13:50
Общество
Путин подписал закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве
Документ обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Обновлено в 12:48
Политика
Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Опубликовано видео учений с отражением С-300 ракетного удара
Как пояснили в Минобороны, в качестве условного противника на учениях были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, они сымитировали массированный ракетный удар.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей
Обновлено в 08:35
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Экономика
Путин подписал закон о повышении уровня МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Тольятти убита вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова. Она скончалась на месте преступления.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Обновлено в 06:50
Политика
Трамп рассказал, сколько продлится «закрытие» правительства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 13:25
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика
В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко
В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Екатерина Андреева раскритиковала телевидение
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями.
Обновлено в 12:44
Общество
Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17