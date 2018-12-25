Футбол

Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
РИА Новости
11:55

Представители Неймара летом 2017 года выкупили контракт игрока за рекордную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. В октябре президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу уже опровергал слухи о желании вернуть 26-летнего нападающего.
РИА Новости11:55

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Неймар хочет вернуться в «Барселону» и часто звонит руководству

Sportbox.RU11:32

СМИ: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:12

As: Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барсу» и часто звонит руководству

Sports.ru10:56

Источник: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит в клуб

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Неймар часто звонит боссам «Барселоны» чтобы вернуться в клуб

Sport24.ru11:13

СМИ: Неймар просит руководство «Барселоны» вернуть его в клуб

Советский спорт11:53

Артур: «Молюсь, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“»

Еженедельник Футбол04:24
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
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Силуанов назвал итоги встречи Путина и Лукашенко

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Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
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Происшествия

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В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
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Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
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В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
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Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество

Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

Президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, в котором закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях на любых водоемах общего пользования, за исключением объектов рыболовных хозяйств.
Обновлено в 12:27
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
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Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Общество

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
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Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
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Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой - жены полузащитника московской "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
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Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Футбол

Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»

Обновлено в 11:55
Авто

АВТОВАЗ запустил продажи фургонов LADA Granta

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

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Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
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Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии

Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Политика

Британцы испугались «рождественского поздравления» Минобороны РФ

Британцы испугались календаря на 2019 год, который Министерство обороны РФ выпустило аккурат на католическое Рождество.
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В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
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МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

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Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
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Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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