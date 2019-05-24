Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» ушел в отпускVprognoze.ru 01:38

Игрок «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймар раньше всех футболистов парижан отправился в отпуск. Бразилец не сможет помочь «ПСЖ» в заключительном туре чемпионата Франции с «Реймсом» из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше других игроков.

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» ушел в отпуск

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