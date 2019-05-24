Футбол
Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпускСпорт-Экспресс 00:03
Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.
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Неймар без разрешения Тухеля пропустил тренировку «ПСЖ» из-за вызова в сборную
Sports.ruвчера в 22:04
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