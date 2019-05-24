Футбол

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпускСпорт-Экспресс 00:03

Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.
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«ПСЖ» отпустил Неймара в Бразилию. Решение принимал не Тухель

Sport24.ruвчера в 15:41

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Спорт-Экспресс00:03

Неймар без разрешения Тухеля пропустил тренировку «ПСЖ» из-за вызова в сборную

Sports.ruвчера в 22:04

«ПСЖ» отпустил Неймара в Бразилию

Газета.Ruвчера в 17:18

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» ушел в отпуск

Матч ТВ00:19

Источник: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля

Чемпионатвчера в 13:28

Источник: Неймар уехал в Бразилию, несмотря на отсутствие разрешения наставника «ПСЖ»

Sport.ruвчера в 14:59
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Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Электронную визу обещают запустить по всей России в течение двух лет

Электронная виза может заработать на всей территории России в ближайшие полтора-два года.
Обновлено вчера в 22:59
Космос

Рогозин: россияне высадятся на Луну в 2030 году

«Роскосмос» планирует провести первый пилотируемый полет к Луне в 2030 году.
Обновлено вчера в 13:33
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено вчера в 13:10
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено вчера в 00:26
Транспорт

Около Красной площади на несколько часов перекроют движение

На участке улицы Ильинка в центре Москвы сегодня, 24 мая, будет перекрыто движение транспорта.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири

«Ракетчики из Новосибирска в ходе проведения занятий отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено вчера в 11:08
Религия

Власти Екатеринбурга готовят иски из-за ложной информации о храме

Власти Екатеринбурга подготовят исковые заявления из-за распространения в СМИ ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины жилых домов, сообщил в четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»

Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Диетологи рассказали, как правильно выбирать шаурму

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.
Обновлено в 00:19
Экономика

Греф объяснил, чем «Спасибо» лучше кэшбека

Банкир сказал, что лучшим вариантом является система бонусов «Спасибо».
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено вчера в 02:55
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Интернет

YouTube запустил чистку от шок-контента

Google ввел новый алгоритм чистки от шок-контента, в том числе в приложении Youtube.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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