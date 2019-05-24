Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпускСпорт-Экспресс 00:03

Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Космос Рогозин: россияне высадятся на Луну в 2030 году «Роскосмос» планирует провести первый пилотируемый полет к Луне в 2030 году.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Происшествия WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Политика НАТО потребовало от России покинуть Крым Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.

Транспорт Около Красной площади на несколько часов перекроют движение На участке улицы Ильинка в центре Москвы сегодня, 24 мая, будет перекрыто движение транспорта.

Армия и оружие Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири «Ракетчики из Новосибирска в ходе проведения занятий отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», - сказано в сообщении.

Авто Skoda представила обновленный Superb На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.

Религия Власти Екатеринбурга готовят иски из-за ложной информации о храме Власти Екатеринбурга подготовят исковые заявления из-за распространения в СМИ ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины жилых домов, сообщил в четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Общество Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного» Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Шоу-бизнес Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Политика Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Интернет YouTube запустил чистку от шок-контента Google ввел новый алгоритм чистки от шок-контента, в том числе в приложении Youtube.