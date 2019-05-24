Футбол

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпускГазета.Ru 02:32

По информации Le Parisien, футболист не сможет выйти на поле в заключительной встрече сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому руководство решило отправить его в отпуск раньше остальных.
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Неймар без разрешения Тухеля пропустил тренировку «ПСЖ» из-за вызова в сборную

Sports.ruвчера в 22:04

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» ушел в отпуск

Матч ТВ00:19

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Спорт-Экспресс00:03

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Газета.Ru02:32

«ПСЖ» отпустил Неймара в Бразилию. Решение принимал не Тухель

Sport24.ruвчера в 15:41

Источник: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля

Чемпионатвчера в 13:28

Источник: Неймар уехал в Бразилию, несмотря на отсутствие разрешения наставника «ПСЖ»

Sport.ruвчера в 14:59
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Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Авто

Renault объявил цены на кроссовер Arkana

Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

Президент Баварии Ули Хенесс сообщил, что его клуб следит за ситуацией вокруг хавбека Манчестер Сити Лероя Сане.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Россия направит в Конго военных специалистов

Российские военные специалисты отправятся в Республику Конго, где будут обучать местных военнослужащих работе на новейших образцах вооружения.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Суд оставил в силе первый в России приговор за оскорбление власти

Рассмотрев жалобу защитника, Новгородский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес

«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением

О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Общество

Соловьев ответил на вызов на дуэль от краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Политика

ООН потребовала от Великобритании отказаться от островов Чагос

116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

В кафе на Петроградке изнасиловали приезжую из Узбекистана

Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Экономика

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Ранее суд продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела Абызова.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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