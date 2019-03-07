Футбол
Неймар пытался попасть в комнату арбитров после матча с «МЮ»Sports.ru 10:48
Нападающий "ПСЖ" Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). Форвард был очень недоволен работой арбитров и их решением назначить пенальти в ворота парижского клуба.
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