Футбол
Неймар пытается помириться с руководством ПСЖSoccer.ru 05:02
Форвард ПСЖ Неймар начал понимать, что может остаться в клубе после закрытия летнего трансферного окна. Сообщается, что в последнее время отношения бразильца и руководителей парижан стали налаживаться.
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Культура
На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России
Обновлено в 07:32
Происшествия
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Победу на Курской дуге отметили авиашоу и выставкой боевых машин
В Курске отмечают 76-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Четыре бомбардировщика Су-34 пролетели мимо Триумфальной арки.
Обновлено в 06:51
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных.
Обновлено в 08:14
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Единоборства
Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске
Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ливерпуль» намерен увеличить зарплату ван Дейку в два раза
«Ливерпуль» улучшит финансовые условия по новому контракту голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает 90min.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Рижское «Динамо» сохранило шансы на победу в Кубке ЛЖД
На предпоследней минуте матча хоккеисты рижского «Динамо» закрепили победу, забросив в пустые ворота третью шайбу.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Что едят Киану Ривз, Джаред Лето и Том Круз для сохранения молодости рассказали эксперты
Джареду Лето уже 47 лет, но кажется, что за последние несколько десятков лет он почти не изменился.
Обновлено в 07:43
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Женщине перерезали горло в квартире в Петербурге
Как стало известно РЕН ТВ, тело местной жительницы с перерезанным горлом обнаружила ее подруга вечером 23 августа.
Обновлено в 04:21
Технологии
Солнечный удар: Amazon вслед за Walmart сообщил о пожаре из-за загоревшихся батарей от Tesla
Пожар на одном из складов Amazon в июне 2018 года был вызван системой солнечных панелей, установленных компанией Tesla, сообщил Bloomberg интернет-ретейлер.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51