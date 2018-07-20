Футбол

Неймар пытается помириться с руководством ПСЖSoccer.ru 05:02

Форвард ПСЖ Неймар начал понимать, что может остаться в клубе после закрытия летнего трансферного окна. Сообщается, что в последнее время отношения бразильца и руководителей парижан стали налаживаться.
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Неймар может остаться в «ПСЖ», сообщают СМИ

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Неймар может остаться в «ПСЖ». Бразилец пошел на примирение с клубом

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СМИ: Неймар и «ПСЖ» урегулировали конфликт. Игрок может остаться в команде

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Спорт-Экспресс08:06

Неймар пытается помириться с руководством ПСЖ

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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