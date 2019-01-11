Футбол
Неймар пять раз просил «Барселону» вернуть его обратно
Неймар пять раз просил «Барселону» вернуть его обратноSoccer.ru00:50
Нападающий Неймар, перешедший в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выйти из тени Лионеля Месси, хочет вернуться обратно в Каталонию. По слухам, бразилец уже пять раз связывался с представителями "блаугранас" и просил, чтобы его выкупили назад.
Soccer.ru00:50
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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