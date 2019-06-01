Футбол

Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с ПеруГазета.Ru 18:45

Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар провел встречу с футболистами национальной команды перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу, сообщает "Советский спорт".
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Неймар встретился с игроками сборной Бразилии перед матчем с Перу

Sport24.ru17:51

Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с Перу

Газета.Ru18:45

Неймар встретился с игроками сборной Бразилии перед матчем с Перу

Sportbox.RU18:22

Неймар посетил расположение сборной Бразилии перед игрой с Перу

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Неймар встретился с игроками сборной Бразилии перед матчем с Перу

Матч ТВ18:22

Неймар побывал в расположении сборной Бразилии перед матчем с Перу

Евро-футбол.ру17:11

Неймар навестил сборную Бразилии перед игрой с Перу

Спорт-Экспресс16:47
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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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