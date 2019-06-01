Футбол
Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с ПеруГазета.Ru 18:45
Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар провел встречу с футболистами национальной команды перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:38, Вашингтон
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Гаджеты
Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q
Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено в 06:12
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено в 18:30
Кино
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Спорт
В Минске началась церемония открытия Европейских игр
Церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.
Обновлено в 15:29
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Футбол
СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей и забил семь мячей.
Обновлено в 19:06
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Общество
Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности
На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию
Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии.
Обновлено в 15:21
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Общество
Байкал попал в мутную историю
История с изменением границ на Байкале напоминает недавнюю попытку Минприроды изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Intel намерена снизить цены на свои процессоры
По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Обновлено в 07:44
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто
С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи
Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.
Обновлено в 15:22
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14