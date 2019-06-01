Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с ПеруГазета.Ru 18:45

Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар провел встречу с футболистами национальной команды перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу, сообщает "Советский спорт".

Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с Перу

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