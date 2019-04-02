Футбол

Неймар сегодня возобновит тренировкиProstoProSport 03:31

Спортсмен избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Ожидается, что сегодня, 3 апреля, футболист возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар провел первую тренировку после травмы

Sportbox.RU11:48

Неймар провел тренировку на поле. Он травмирован с 23 января

Sports.ru11:10

Неймар оправился от травмы и вернулся к тренировкам

ProstoProSport11:38

Неймар впервые с 23 января провел тренировку на поле

Спорт-Экспресс11:17

Неймар провел первую тренировку после травмы

Матч ТВ11:48

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Soccer.ruвчера в 14:23

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новостивчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже

Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка

Сбербанк стал владельцем Denizbank в 2012 году, выкупив его у франко-бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.
Обновлено в 06:28
Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Кино

Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 07:57
Интернет

ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Обновлено в 12:40
Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Первая репетиция парада Победы началась в Алабино

В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram

До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
Обновлено в 09:52
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»

Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
Обновлено в 14:00
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Кино

Эмбиид, Бэгли и Джексон снялись в промо-ролике «Игры престолов»

Обновлено в 06:51
Политика

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Общество

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
Обновлено в 04:18
Политика

ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов

ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
Обновлено в 13:43
Культура

Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Экономика

Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»

Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное