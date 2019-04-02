Футбол
Неймар сегодня возобновит тренировкиProstoProSport 03:31
Спортсмен избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Ожидается, что сегодня, 3 апреля, футболист возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
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Обновлено в 08:55
Экономика
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Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram
До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
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Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
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В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»
Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
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Футбол
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Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
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Общество
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Космос
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НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
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Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
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Обновлено в 07:02
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
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Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
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В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
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ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов
ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
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Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10