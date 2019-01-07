Футбол
Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол
Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й голSport24.ruвчера в 17:58
Бразильский нападающий Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол в составе парижской команды. Это произошло 6 января в матче 1/32 финала Кубка Франции «Понтиви» — «ПСЖ».
Sport24.ruвчера в 17:58
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Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
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Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
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Происшествия
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Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
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Происшествия
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Обновлено в 10:42
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Обновлено в 12:09
Политика
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Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
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В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
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Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Культура
Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой
Автор "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в Москве в Рождество. Писателю, поэту, историку церкви и философу было 72 года.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
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Кино
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Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Авто
Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Кино
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
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Политика
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Политика
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Обновлено 05 января в 21:10
Политика
Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к «жесткому Brexit»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349
NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
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Политика
«Штаны не глажены»: в Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
В ответ пользователи соцсетей обвинили украинского президента в раскольничестве.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Петербурге автомобиль протаранил автобусную остановку
В Кировском районе Санкт-Петербурга водитель на легковом автомобиле врезался в столб и протаранил остановку с ларьком.
Обновлено в 11:07