Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»Советский спорт вчера в 16:33
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия Барселоны, за которую выступал с 2013 по 2017 год. Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно.
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Неймар не собирается возвращаться в «ПСЖ» для участия в предсезонной подготовке
Евро-футбол.рувчера в 16:38
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