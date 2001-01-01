Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»Советский спорт вчера в 16:33
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия Барселоны, за которую выступал с 2013 по 2017 год. Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно.
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Неймар не собирается возвращаться в «ПСЖ» для участия в предсезонной подготовке
Евро-футбол.рувчера в 16:38
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Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
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Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
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Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
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Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры
Грузия максимально защитит свои интересы в ответ на принятые Россией меры по авиасообщению и туристам, заявил советник премьер-министра по стратегическим коммуникациям Ираклий Чиковани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
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Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
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В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
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Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
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Мужчина открыл огонь по людям возле кинотеатра во Владивостоке
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Обновлено в 06:06
Авто
В России кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
Обновлено в 06:51
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Обновлено вчера в 22:55
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Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
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«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов
«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19