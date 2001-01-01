Футбол

Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»Советский спорт вчера в 16:33

Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия Барселоны, за которую выступал с 2013 по 2017 год. Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно.
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Неймар не хочет возвращаться в «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки

Нева Спортвчера в 16:33

Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»

Советский спортвчера в 16:33

СМИ: Неймар не хочет проходить предсезонную подготовку в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 16:26

Неймар не собирается возвращаться в «ПСЖ» для участия в предсезонной подготовке

Евро-футбол.рувчера в 16:38

СМИ: Неймар не хочет проходить предсезонную подготовку в «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 16:26

Источник: Неймар не намерен возвращаться в «ПСЖ» для предсезонной подготовки

Чемпионатвчера в 15:39

Неймар заявил, что больше не выйдет на поле в составе ПСЖ

ODDS.ruвчера в 10:13
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Политика

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Политика

«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Общество

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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

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Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
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В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ

Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
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Происшествия

В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
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Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

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Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
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Общество

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Обновлено вчера в 16:43
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Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

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Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

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Эксперт рассказал о мерах по борьбе с онкологией в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о мерах по борьбе с онкологией в стране.
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В России кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае

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