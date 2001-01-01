Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»Советский спорт 16:33
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия Барселоны, за которую выступал с 2013 по 2017 год. Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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