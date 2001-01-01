Футбол

Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»Советский спорт 16:33

Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия Барселоны, за которую выступал с 2013 по 2017 год. Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно.
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Неймар не хочет возвращаться в «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки

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Источник: Неймар не намерен возвращаться в «ПСЖ» для предсезонной подготовки

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СМИ: Неймар не хочет проходить предсезонную подготовку в «ПСЖ»

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СМИ: Неймар не хочет проходить предсезонную подготовку в «ПСЖ»

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Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»

Советский спорт16:33

Неймар заявил, что больше не выйдет на поле в составе ПСЖ

ODDS.ru10:13
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