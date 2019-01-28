Неймар пропустит остаток сезонаNews.ru 10:33

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может пропустить остаток сезона из-за трещины пятой плюсневой кости. Такой сценарий станет возможен, если футболисту потребуется операция. Тогда он не сможет восстановиться до лета 2019-го, сообщает L’Equipe.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Авто Renault показал салон нового Clio Представители компании отмечают, что порядка 70% времени при работе над пятым поколением Clio было потрачено именно на интерьер.

Интернет Соцсеть «ВКонтакте» разрешила архивировать записи Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсети появилась функция, при помощи которой профиль во «ВКонтакте» можно сделать полностью приватным.

Здоровье Карантин по кори ввели в двух московских школах Карантин по кори ввели в двух московских школах - № 1797 "Богородская" и школе №1434 "Раменки".

Авто В РФ стартовали продажи нового универсала Kia Ceed SW На российском рынке стартовали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) нового поколения.

Единоборства Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в «Ахмат» Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб "Ахмат" после того, как спортсмен потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Наука В Новосибирске испытали первый в мире алюминиевый авиадвигатель Благодаря прочному покрытию удалось добиться того, что алюминиевые детали выдерживают огромную нагрузку.

Теннис Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге Шарапова — первая и единственная российская теннисистка, которая побеждала на всех турниры «Большого шлема» за карьеру.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".

Музыка Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.

Энергетика FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Происшествия В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.

Гаджеты Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20 Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.

Происшествия Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.

Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Общество Умер участник ГКЧП Александр Тизяков Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин Президентский Совет по правам человека предложил ограничить движение легковых машин «низких экологических классов» по Москве, в столичной мэрии предложение поддержали, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Здоровье Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.

Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авто В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.