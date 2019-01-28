Футбол
Неймар пропустит остаток сезонаNews.ru 10:33
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может пропустить остаток сезона из-за трещины пятой плюсневой кости. Такой сценарий станет возможен, если футболисту потребуется операция. Тогда он не сможет восстановиться до лета 2019-го, сообщает L’Equipe.
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Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре, вспыхнувшем на танкере в судоверфи Тузла в турецком Стамбуле, говорится в сообщении администрации губернатора города в понедельник.
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Как следует из документа, комиссию возглавит сам Рогозин, всего в нее войдут не менее девяти человек — сотрудники госкорпорации, космонавты первого класса и представители федеральных органов правительства.
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