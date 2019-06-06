Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмыГазета.Ru 03:53

В товарищеском матче сборной Бразилии против Катара (2:0), который прошел в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени, Неймар получил серьезную травму - разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.
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Неймар пропустит Кубок Америки

Sport24.ru01:51

Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки

Чемпионат02:14

Неймар получил травму в матче со сборной Катара и может пропустить Кубок Америки

ТАСС00:55

Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за травмы

Советский спорт01:44

Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки

Матч ТВ01:38

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Спорт-Экспресс01:30

Неймар пропустит Кубок Америки из-за разрыва связок голеностопа

Sports.ru02:28
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Экономика

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
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Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

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В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Подлодка «Казань» выйдет в море в июле

Обновлено в 03:03
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ

Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.
Обновлено в 02:38
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Общество

Собчак попыталась помочь BadComedian и потерпела фиаско

Обновлено вчера в 14:48
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола

13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса

Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Политика

Рада приняла закон о подготовке импичмента президента

Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Общество

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе

В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Политика

Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео

Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Футбол

Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА

В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

«Лукойл» войдет в проект в Конго с долей 25%

"Лукойл" планирует войти в проект в Конго с долей в 25% и рассматривает возможность производства СПГ.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Волгограде выявили крупную аферу по продаже молочного фальсификата

Поддельная продукция завозилась оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, в столовые, кондитерские и пекарни.
Обновлено в 01:44
Футбол

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы».
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Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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