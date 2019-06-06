Футбол
Неймар получил серьезную травму и пропустит Кубок АмерикиVprognoze.ru 03:27
Игрок сборной Бразилии Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче с национальной командой Катара и пропустит Кубок Америки. 27-летний футболист получил травму на 14-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Путин рассказал о плюсах существования ядерного оружия
Президент России Владимир Путин заявил о том, что с появлением ядерного оружия ситуация в мире относительно спокойная.
Обновлено в 08:00
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Газзаев: В РПЛ может играть и 20 команд, нужно быть в тренде
Газзаев заявил, что инфраструктура в России сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20.
Обновлено в 08:22
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Общество
Американец выиграл в лотерею $345 млн
Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Политика
Путин призвал не позволять никому извращать историю
Interfax-Russia.ru - Нельзя позволить извращать историю и не сопротивляться героизации нацизма из-за сиюминутных тактических соображений, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на имя для будущего внука или внучки
Правда, некоторые подписчики мамы Тимати решили, что она просто пошутила. А конкурс объявили просто для отвлечения внимания.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал новую девушку
По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Нефть дорожает после снижения ниже $60
Нефть корректируется в цене после снижения марки Brent ниже отметки в $60 за баррель, впервые с 29 января.
Обновлено в 02:32
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Теннис
17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Авто
Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Общество
В Перми проверили завышение проходного балла для девочек в гимназии
Как пояснили в прокуратуре края, проверка показала, что отбор детей при зачислении в первые классы предусматривал, что для девочек проходной балл выше, чем для мальчиков.
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Технологии
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы
Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Россия построит 76 истребителей Су-57
Обновлено в 05:30
Политика
Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07