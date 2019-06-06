Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмыГазета.Ru 03:53
В товарищеском матче сборной Бразилии против Катара (2:0), который прошел в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени, Неймар получил серьезную травму - разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.
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