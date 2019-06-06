Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмыГазета.Ru 03:53

В товарищеском матче сборной Бразилии против Катара (2:0), который прошел в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени, Неймар получил серьезную травму - разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается

Спорт-Экспресс05:00

Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за травмы

Советский спорт01:44

Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки

Матч ТВ01:38

Неймар получил травму в матче с Катаром, форвард покидал стадион на костылях (ВИДЕО)

Sport.ru02:29

Неймар пропустит Кубок Америки

Sport24.ru01:51

Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки

Чемпионат02:14

Неймар пропустит Кубок Америки из-за разрыва связок голеностопа

Sports.ru02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Наука

Пчелы связали символы с числами

Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Российские ученые обсуждают проект создания генетического паспорта военнослужащего

Российские ученые обсуждают уникальный проект создания генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Обновлено в 02:46
Энергетика

«Роснефть» оценила ресурсный потенциал для проектов в Арктике

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

США собираются продать оружие Тайваню на два миллиарда долларов

Обновлено в 05:05
Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 05:32
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество

Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»

Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 04:49
Авто

Kia Sorento нового поколения копируют с BMW X5

Kia держит в секрете разработку нового поколения Sorento, которое должно выйти в 2020 году.
Обновлено в 02:14
Экономика

«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа

Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Здоровье

В Хакасии врачей научат делать пересадку почек

В Хакасии планируется провести пересадки почек в 2019 году местными врачами.
Обновлено в 03:57
Экономика

В России снизились цены на «Яндекс.Телефон»

Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
Обновлено в 04:25
Политика

Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Обновлено в 04:02
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество

В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Ольгинском пруду утонула пожилая петербурженка

Обновлено в 02:50
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное