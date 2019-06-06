Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за разрыва связок голеностопаSports.ru 02:28

Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Катаром (2:0). Медобследование выявило у игрока "ПСЖ" разрыв связок правого голеностопа.
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Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

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Неймар получил травму в матче со сборной Катара и может пропустить Кубок Америки

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Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Компания Kia в скором времени представит "посвежевший" седан Cadenza, официальная презентация намечена на ближайшие недели.
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Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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