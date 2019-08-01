Футбол
Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ»Sportbox.RU вчера в 15:07
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы лодыжки и приступил к тренировкам в общей группе. Отметим, что в данный момент парижане находятся на сборе в китайском Шэньчжэне. Ранее бразилец сообщил руководителям клуба, что не намерен играть за «ПСЖ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.
Обновлено в 03:37
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Жители Гайвы собираются рожать в поле из-за закрытия роддома
Пермская общественница Людмила Елтышева рассказала в соцсети о предстоящем закрытии отделения гинекологии в микрорайоне Гайва.
Обновлено в 02:54
Кино
Джаред Лето станет серийным убийцей
Обновлено в 02:40
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп пообещал выпустить в Европу «тысячи террористов»
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что произойдет, если Европа откажется забирать террористов группировки ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты
«Известия»: россияне стали активнее приобретать смартфоны по trade-in
За период с июля 2018 года по июль 2019 года продажи смартфонов по trade-in в штуках в "Связном" выросли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в шесть раз, рассказал газете вице-президент компании по продажам Давид Борзилов: покупатели за год обменяли с доплатой 180 тыс. смартфонов, большая часть принятых от клиентов устройств- гаджеты Samsung и Apple.
Обновлено в 03:14
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Культура
Книгу из первого издания о Гарри Поттере продали за 35 тысяч долларов
Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали в Великобритании на аукционе Hansons за 28,5 тыс фунтов (34,6 тыс. долларов).
Обновлено в 00:05
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Наука
Ученые рассказали об опасностях влияния похмелья на мозг
Австралийские ученые с помощью эксперимента изучили влияние похмелья на мозг.
Обновлено в 02:10
Общество
Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях
Большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:40