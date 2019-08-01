Футбол

Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ»Советский спорт вчера в 14:38

ПСЖ готовится к новому сезону в китайском Шэньчжэне, где 3 августа проведут встречу за Суперкубок Франции с Ренном. Отметим, что Неймар не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации.
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Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ» в общей группе

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«ПСЖ» оценивает Неймара в 300 миллионов евро

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«Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Александровым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым.
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После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
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В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
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