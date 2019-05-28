Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолетеГазета.Ru 03:00
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт". Летательный аппарат футболиста в длину составляет 13,64 метра и высотой 3,95 метра. Его стоимость составляет €13 млн.
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
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В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
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