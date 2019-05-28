Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолетеГазета.Ru 03:00

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт". Летательный аппарат футболиста в длину составляет 13,64 метра и высотой 3,95 метра. Его стоимость составляет €13 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Даниэл Алвес назначен капитаном сборной Бразилии вместо Неймара

Советский спорт03:30

Неймар прибыл в сборную Бразилии на личном вертолете стоимостью 13 млн евро

Sport24.ru01:48

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном вертолёте за € 13 млн

Чемпионат02:58

Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете

Матч ТВ02:19

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете за 13 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:12

СМИ: Дани Алвес назначен капитаном сборной Бразилии по футболу вместо Неймара

ТАСС00:59

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Газета.Ru03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Здоровье

Российским школьникам захотели добавить новый предмет

Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Во Владивостоке убрали с парковки упавшие бетонные блоки

Ночью вторника бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько.
Обновлено в 02:47
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Петербурге нашли труп 13-летней девочки с пакетом на голове

В понедельник, 27 мая, в Петербурге был обнаружен труп девочки.
Обновлено в 03:14
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Транспорт

Таксистам запретят работать сверхурочно

Водителям такси запретят работать свыше установленной нормы, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Кино

Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Культура

В Воронеже на Платоновфест продано более 18 тысяч билетов

В Воронеже на Платоновфест продано более 18 тысяч билетов, что составляет порядка 72% от их общего числа.
Обновлено в 02:27
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное