Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолетеГазета.Ru 03:00

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт". Летательный аппарат футболиста в длину составляет 13,64 метра и высотой 3,95 метра. Его стоимость составляет €13 млн.

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

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