Футбол

Неймар пригласил около 500 гостей на свой день рождения в ПарижеГазета.Ru 15:42

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар бурно отметит свое 27-летие, сообщает "Советский спорт". На вечеринку форварда в Париже придет компания из 500 гостей.
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Неймар пригласил около 500 гостей на вечеринку в Париже

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Неймар пригласил около 500 гостей на празднование 27-летия

Soccer.ru10:33

Неймар пригласил около 500 гостей на вечеринку в Париже

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Спорт-Экспресс22:28

Неймар пригласил около 500 гостей на празднование 27-летия

Чемпионат09:57

Red Bull организовал вечеринку в честь 27-летия Неймара. На нее приглашены более 500 гостей

Бомбардир.ру06:59
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