Футбол
Неймар пригласил около 500 гостей на свой день рождения в ПарижеГазета.Ru 15:42
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар бурно отметит свое 27-летие, сообщает "Советский спорт". На вечеринку форварда в Париже придет компания из 500 гостей.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
Необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды активно пользуются мошенники.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В полиции назвали возможный очаг пожара в доме на Никитском бульваре
Полиция предполагает, что крупный пожар, произошедший в ночь на 4 февраля в доме, расположенном по адресу: Никитский бульвар, 12, начался либо в квартире № 44, либо в квартире № 46, сообщают источники РБК в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Париже
Обновлено в 21:55
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено в 14:43
Общество
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 17:46
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено в 15:33
Экономика
ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете
Центробанк запустил робота для того, чтобы находить в интернете нелегальные финансовые организации и проекты, у которых есть признаки финансовых пирамид.
Обновлено в 19:35
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В США у торгового центра прогремел взрыв, есть погибший
Обновлено в 21:44
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Экономика
Совет Федерации одобрил финансирование медстрахования самозанятых
Совет Федерации одобрил закон о перечислении средств из федерального бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2020 и 2021 годах для предоставления страховых выплат самозанятым гражданам.
Обновлено в 02:12
Технологии
Криптобиржа не может вернуть деньги клиентам из-за смерти владельца
Клиенты криптобиржи QuadrigaCX не могут вернуть свои деньги - причиной этому стала внезапная кончина 30-летнего владельца сервиса Джеральда Коттена.
Обновлено в 08:59
Политика
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
Субсидии для оплаты коммунальных услуг - "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 22:10
Происшествия
В Канаде три человека стали жертвами схода поезда с рельсов
В Канаде три человека стали жертвами схода товарного поезда с рельсов. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 17:34
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Экономика
DPA: авиакомпания Germania объявила о банкротстве
Немецкая авиакомпания Germania подала заявление об объявлении ее банкротом. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.
Обновлено в 20:40
Экономика
Пробили массовый чек: половина покупок в России оплачены картами
Лучшая половина Половина россиян предпочитает оплачивать покупки банковской картой, показало исследование "Такском" (есть в распоряжении "Известий").
Обновлено в 16:01
Авто
KIA представит в апреле новый компактный кроссовер
Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Детский сад заплатит женщине за избиение ее сына воспитателем в Казани
Суд Вахитовского района Казани обязал детский сад № 283 выплатить 45 000 рублей, из которых 20 тысяч рублей женщине, а 25 тысяч рублей – ее ребенку.
Обновлено в 20:57
Общество
Ozon отменил бесплатную доставку
В компании объясняют, что вычли стоимость доставки из цены товара. Раньше Ozon привозил товары в свои постаматы бесплатно.
Обновлено в 09:08
Общество
В школах города отменили занятия из-за морозов
«Сегодня, 5 февраля 2019 года, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-11 классов школ города, которые обучаются в первую смену», — сообщили в управлении образования.
Обновлено в 19:39
Общество
Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом
Обновлено в 13:30
Культура
Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС»
Церемония награждения лауреатов премии «НОС» прошла в Москве этим вечером.
Обновлено в 14:32