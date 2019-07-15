Футбол

Неймар прибыл в расположение «ПСЖ»Спорт-Экспресс 06:45

Самый дорогой футболист мира Неймар прибыл в расположение "ПСЖ", сообщает журналистка Анн-Софи Бернади в Twitter. Футболист примет участие в тренировке команды. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть парижский клуб и вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.
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В Испании сообщили, что 15 июля «ПСЖ» может закрыть вопрос по Неймару

Sport24.ru05:30

Неймар прибыл в расположение «ПСЖ»

Спорт-Экспресс06:45

Неймар прибыл на базу ПСЖ

LiveSport.ru05:05

Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru06:39

Неймар прибыл в «ПСЖ» и приступил к тренировкам

Sports.ru04:33

Неймар вернется в распоряжение «ПСЖ»

Metaratings13 июля в 15:08

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо

Чемпионат13 июля в 14:20
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Михаил Развожаев дал первые поручения Правительству Севастополя

Обновлено в 07:21
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Общество

Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 08:14
Происшествия

Опубликовано видео с места задержания в Люберцах участников «сходки»

Обновлено в 07:27
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика

Омбудсмены РФ и Украины договорились обменяться списками задержанных

Обновлено в 08:15
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Авто

УАЗ «Буханка» получит новый цвет

Обновлено в 08:15
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Религия

«Святой Владимир», Пётр и Феврония побывали в Перово

По случаю Дня семьи, любви и верности для детей и взрослых - жителей села Перово в Доме культуры организовали бесплатный показ полнометражного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии".
Обновлено вчера в 07:12
Гаджеты

Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации

23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X.
Обновлено в 07:14
Политика

Памфилова решила встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 07:59
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

СФ: один звонок может остановить конфликт в Донбассе

Глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил накануне, что достаточно представителям Евросоюза сделать один звонок в Киев, и внутриукраинский конфликт на Донбассе будет остановлен.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Политика

Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
Обновлено в 04:14
Политика

Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
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