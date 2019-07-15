Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение клуба. Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой.

Неймар прибыл в «ПСЖ» и приступил к тренировкам

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