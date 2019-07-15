Футбол
Неймар прибыл в «ПСЖ» и приступил к тренировкамSports.ru 04:33
Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение клуба. Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Теннис
Халеп станет знаменосцем Румынии на Олимпиаде в Токио
Обновлено в 17:29
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Футбол
Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»
Обновлено в 15:55
Наука
Ученые предложили лечить рак груди методом заморозки углекислым газом
Ученые предложили лечить рак груди (молочной железы) новым методом с помощью замораживания клеток углекислым газом.
Обновлено в 17:11
Политика
В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель
"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", - передаёт слова Зайберта издание Rheinische Post.
Обновлено в 13:31
Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
Обновлено в 16:25
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах
Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Наука
На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица
Обновлено в 12:24
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,24 коп.
Обновлено в 06:55
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Кино
Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros
Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено в 11:25
Экономика
Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию
Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54