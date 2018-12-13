Футбол

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Чемпионат
20:24

Янг Бойз — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
30′
Мохамед Али Камара
62′
64′
Федерико Бернардески
65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
68′
72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
72′
80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
80′
Марко Вельфли
83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
90′+1′
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.
Чемпионат20:24

Подробнее о событии

Представителей ЦСКА нет в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс22:27

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов

Газета.Ru21:46

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионат20:24

Неймар претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru18:25

Сане и Неймар претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ru20:50

Неймар вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:13
Футбол

«Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" дома (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Футбол

ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, информирует источник.
Обновлено в 18:40
Футбол

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение (1:2) от «Виктории Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 22:25
Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Полузащитник ЦСКА Влашич назван лучшим игроком декабря в РПЛ

Лучшим игроком прошлого месяца в Российской премьер-лиге назван футболист столичного ЦСКА Никола Влашич.
Обновлено в 21:57
Футбол

Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол

Крицюк: «„Краснодар“ приехал на матч с „Севильей“ за победой»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 22:08
Футбол

Защитник «Спартака» Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

Многие пользователи согласились со словами Джикия, также пожелав Кокорину и Мамаеву скорейшего возвращения.
Обновлено в 17:30
Футбол

«Реал» предложил € 10 млн за полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

По данным источника, «Королевский клуб» хочет оформить трансфер футболиста в январе и предложил за него € 10 млн.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен

Зрители определенно не пожалели, что пришли.
Обновлено в 19:28
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное