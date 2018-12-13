УЕФА назвал имена игрокв, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.

Неймар претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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