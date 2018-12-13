Футбол

Неймар претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Soccer.ru
18:25

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
УЕФА назвал имена игрокв, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.
Soccer.ru18:25

Подробнее о событии

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионат20:24

Неймар вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru20:19

Неймар претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru18:25

Сане и Неймар претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ru20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Футбол

Черышев: было бы интересно попасть в Лиге Европы на российскую команду

В Лиге Европы было бы очень интересно попасть на российскую команду, на любой клуб.
Обновлено в 18:31
Футбол

«Аякс» и «Бавария» забили шесть голов на двоих

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" не смогла переиграть "Аякс".
Обновлено в 16:57
Футбол

Сигурдссона на матче с «Реалом» поддержат 16 родственников из Исландии

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что на заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» его поддержат 16 родственников.
Обновлено в 04:26
Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком декабря в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом декабря в чемпионате России.
Обновлено в 18:24
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Урал»: Меняем название своих абонементов на «ЦСКА и остальные»

Меняем название всех своих абонементных пакетов на ЦСКА и остальные, - говорится в сообщении в твиттере.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Реал» предложил € 10 млн за полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

По данным источника, «Королевский клуб» хочет оформить трансфер футболиста в январе и предложил за него € 10 млн.
Обновлено в 08:56
Футбол

Защитник «Спартака» Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

Многие пользователи согласились со словами Джикия, также пожелав Кокорину и Мамаеву скорейшего возвращения.
Обновлено в 17:30
Футбол

Фарфан попал в команду недели FIFA 19

В число запасных команды попал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан (рейтинг FIFA 19 — 82), отметившийся голом в матче РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 10:32
Футбол

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
Обновлено в 07:25
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Брюно Женезьо: «У меня смешанные чувства от ничьей с „Шахтером“»

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после ничьей с "Шахтером" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) признался, что у него остались смешанные чувства.
Обновлено в 19:56
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное