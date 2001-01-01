Футбол

Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360Чемпионат вчера в 13:58

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360. Mercurial 360 — одна из самых популярных моделей бутс Nike. Они стали фаворитами у атлетов.
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Неймар представил новую модель бутс от известного бренда

Soccer.ruвчера в 14:10

Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360

Чемпионатвчера в 13:58
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В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Кабмин и ведущие компании с госучастием подпишут соглашения в присутствии Путина

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