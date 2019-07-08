Футбол
Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке АмерикиRT на русском 02:28
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил национальную команду с победой в Кубке Америки 2019 года.
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Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
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Авто
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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
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Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Украинцы стали меньше поддерживать партию Зеленского — соцпрос
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Авто
Начались продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima начала продажи нового среднеразмерного кроссовера 8S. Внешне новинка похожа на Hyundai Santa Fe последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье
В России хотят проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав
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Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
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Умер джазмен Герман Лукьянов
Ранее в июне в Америке умер пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью. Он скончался на 101-м году жизни.
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Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Баскетбол
«Бруклин» объявил о приобретении Кевина Дюрэнта
«Бруклин» официально объявил о приобретении 10-кратного участника Матча всех звезд и двукратного чемпионата НБА Кевина Дюрэнта.
Обновлено в 00:56
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
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Японцы спят и работают в каршеринговых авто
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Обновлено вчера в 08:38
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Путин поздравил Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю его вступления в должность премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
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Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Экономика
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Происшествия
Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские
В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
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