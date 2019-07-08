Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил национальную команду с победой в Кубке Америки 2019 года.

Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки

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