Футбол

Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке АмерикиRT на русском 02:28

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил национальную команду с победой в Кубке Америки 2019 года.
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Главный тренер Бразилии высказался о победе на Кубке Америки без Неймара

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Неймар: «Поздравляю, парни, вы заслужили»

Евро-футбол.ру02:15

Неймар поздравил Бразилию с победой в Кубке Америки

Sportbox.RU01:17

Неймар поздравил Бразилию с победой в Кубке Америки

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Тите: «Неймар — необыкновенен, но Бразилия выигрывала ЧМ без Пеле, а Португалия ЧЕ без Роналду»

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Тите – о Неймаре: «Бразилия стала чемпионом мира без Пеле, Португалия была чемпионом Европы без Роналду»

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Неймар: парни, поздравляю, вы заслужили

Чемпионатвчера в 22:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
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Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав.
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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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