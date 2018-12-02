Футбол

Неймар пошутил над Мбаппе, облив его водой
Спорт-Экспресс
01:39

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Кильяном Мбаппе. Бразилец записывал видео для своего Инстаграма, исполняя песню в бутылку с водой, используя ее как микрофон. Он предложил сделать то же самое Мбаппе, а когда француз начал подпевать, сдавил бутылку, и вода облила Мбаппе.
Спорт-Экспресс01:39

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Неймар пошутил над Мбаппе, облив его водой

Спорт-Экспресс01:39

Неймар подшутил над Мбаппе

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Мбаппе попался на розыгрыш Неймара

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