Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Кильяном Мбаппе. Бразилец записывал видео для своего Инстаграма, исполняя песню в бутылку с водой, используя ее как микрофон. Он предложил сделать то же самое Мбаппе, а когда француз начал подпевать, сдавил бутылку, и вода облила Мбаппе.

Спорт-Экспресс 01:39