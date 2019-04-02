Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
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Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 02:21
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Экономика
Цена биткоина превысила $4,6 тыс
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.
Обновлено в 02:17
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
США намерены ужесточить санкции против Ирана
Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет
Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала фото с усами
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»
В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Политика
США могут назначить спецпредставителя для контроля южной границы
Администрация президента США может создать должность специального представителя, который будет следить за усилиями властей по сокращению потока мигрантов из латиноамериканских стран на южной границе Штатов.
Обновлено в 01:43
Происшествия
При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Башкирии задержали бывшего вице-премьера республики
Как сообщает управление СКР по Башкирии, против Евгения Гурьева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В Германии в авиакатастрофе погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено 31 марта в 23:04
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Гражданин Ирландии погиб в Петербурге, выпав из окна
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту гибели главбуха из Ирландии.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки
Следует отметить, что оперативно-поисковое бюро является одним из самых секретных подразделений органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала о беременности
Таисия Повалий рассказала о беременности Украинская певица скоро станет бабушкой.
Обновлено в 02:13
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя
Утром 2 апреля в оружейной комнате отдела МВД на Арбате коллеги обнаружили сотрудницу полиции с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения
Певица выложила фото с разбитым лицом в социальных сетях. Кристина Орбакайте поделилась снимком со следами побоев.
Обновлено вчера в 17:32
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47