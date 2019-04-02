Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
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Происшествия
Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе
Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Обновлено в 03:33
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Во время демонстрации робот сумел реализовать пять бросков из восьми.
Обновлено в 08:29
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Космос
Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»
Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Футбол
«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Шведский полицейский арестовал преступника в сауне
Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00